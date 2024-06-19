В РФ более суток горит нефтебаза, которую атаковали украинские дроны

На российской нефтебазе в городе Азов Ростовской области, которую в ночь на 18 июня, атаковали беспилотники, не удается стабилизировать ситуацию и произошла разгерметизация 2-го резервуара с топливом.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Прямая речь: "Не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара".

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Детали: Голубев добавил, что российские чрезвычайники пытаются потушить пожар.

Напомним: