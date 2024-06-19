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В РФ более суток горит нефтебаза, которую атаковали украинские дроны

Алена МазуренкоСреда, 19 июня 2024, 18:58
В РФ более суток горит нефтебаза, которую атаковали украинские дроны
ФОТО - "СХЕМИ"

На российской нефтебазе в городе Азов Ростовской области, которую в ночь на 18 июня, атаковали беспилотники, не удается стабилизировать ситуацию и произошла разгерметизация 2-го резервуара с топливом.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Прямая речь: "Не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара".

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Детали: Голубев добавил, что российские чрезвычайники пытаются потушить пожар.

Напомним: 

  • Ночью 18 июня в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российские Telegram-каналы писали, что до этого местные жители слышали 5 взрывов.
  • Собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что их беспилотники атаковали ростовские нефтебазы "Азовпродукт" и Азовский филиал ООО "Доннефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.
  • Издание "Схемы" показало последствия атаки беспилотников на НПЗ российского города Азов в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Днем там еще продолжался пожар.

Темы: нефтьРосcиябеспилотникипожар
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