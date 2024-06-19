Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що з приводу майнового стану його заступника Дмитра Вербицького, ведеться службове розслідування.
Джерело: Костін в етері національного телемарафону, пише пресслужба ОГП
Пряма мова: "Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування.
У своєму листі на адресу Голови Верховної Ради я звернув увагу на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Лише тоді можна буде ухвалювати якісь рішення".
Деталі: Також Костін зазначив, що Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.
Пряма мова: "Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні".
Що передувало:
- У травні журналісти "Схем" з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість.
- У червні журналісти проєкту "Схем" з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
- Верховна Рада викликала до парламенту Костіна для пояснень щодо майнового стану Вербицького.