Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по поводу имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого ведется служебное расследование.

Источник: Костин в эфире национального телемарафона, пишет пресс-служба ОГП

Прямая речь: "Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку по образу его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование.

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В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения".

Детали: Также Костин отметил, что Закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

Прямая речь: "У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".

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