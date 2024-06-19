Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по поводу имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого ведется служебное расследование.
Источник: Костин в эфире национального телемарафона, пишет пресс-служба ОГП
Прямая речь: "Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку по образу его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование.
В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения".
Детали: Также Костин отметил, что Закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.
Прямая речь: "У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".
Что предшествовало:
- В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цена.
- В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
- Верховная Рада вызвала в парламент Костина для объяснений имущественного положения Вербицкого.