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Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

Татьяна ОлейникСреда, 19 июня 2024, 21:03
Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование
Дмитрий Вербицкий. ФОТО: Офис Генерального прокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по поводу имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого ведется служебное расследование.

Источник: Костин в эфире национального телемарафона, пишет пресс-служба ОГП

Прямая речь: "Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое продолжается. Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку по образу его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование.

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В своем письме в адрес председателя Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения".

Детали: Также Костин отметил, что Закон Украины "О прокуратуре" не предусматривает возможности отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования.

Прямая речь: "У меня был разговор с господином Вербицким. Он изложил мне свои аргументы и объяснения по ситуации. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".

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Что предшествовало:

  • В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цена.
  • В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
  • Верховная Рада вызвала в парламент Костина для объяснений имущественного положения Вербицкого.

Темы: прокуратураКостин Андрейкоррупция
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