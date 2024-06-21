Подозреваемые в покушении на казахского оппозиционера в Киеве сбежали в Молдову: объявлен розыск

Подозреваемые в покушении на журналиста Айдоса Садыкова двое граждан Казахстана пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения покушения на умышленное убийство, пересекая границу Украины и Молдовы. Сейчас они объявлены в международный розыск.

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Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых".

Детали: Покушение на гражданина Казахстана Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе столицы возле дома, где потерпевший живет с женой.

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Предварительно установлено, что двое мужчин (Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988) тщательно спланировали убийство журналиста, который имеет в Украине статус беженца.

Подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня из Польши. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль.

За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.

18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место преступления.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры двум гражданам Республики Казахстан сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Предыстория:

В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.

Справка: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.