Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України
Субота, 22 червня 2024, 01:46
Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Тхе Юлом засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, в тому числі поточні поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.
Джерело: Держдеп США
Деталі: Держсекретар США подякував Чо за незмінну підтримку України з боку Кореї.
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Високопосадовці також домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням складних і мінливих викликів безпеці, які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південно-Китайському морі.
Блінкен також підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США і Кореєю у просуванні миру, безпеки і процвітання в усьому світі.
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- Під час пресконференції у В'єтнамі правитель Росії Володимир Путін відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
- Лідер РФ заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю.
- Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.