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Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 01:46
Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Тхе Юлом засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, в тому числі поточні поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Джерело: Держдеп США

Деталі: Держсекретар США подякував Чо за незмінну підтримку України з боку Кореї. 

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Високопосадовці також домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням складних і мінливих викликів безпеці, які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південно-Китайському морі.

Блінкен також підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США і Кореєю у просуванні миру, безпеки і процвітання в усьому світі. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час пресконференції у В'єтнамі правитель Росії Володимир Путін відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
  • Лідер РФ заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю.
  • Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.

Теми: СШАПівденна Корея
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