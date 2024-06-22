Блінкен подякував Південній Кореї за підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Тхе Юлом засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, в тому числі поточні поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Джерело: Держдеп США

Деталі: Держсекретар США подякував Чо за незмінну підтримку України з боку Кореї.

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Високопосадовці також домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням складних і мінливих викликів безпеці, які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південно-Китайському морі.

Блінкен також підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США і Кореєю у просуванні миру, безпеки і процвітання в усьому світі.

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