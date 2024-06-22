Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Юлом осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе текущие поставки оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Источник: Госдеп США

Детали: Госсекретарь США поблагодарил Чо за неизменную поддержку Украины со стороны Кореи.

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Чиновники также договорились продолжить совместную работу над решением сложных и меняющихся вызовов безопасности, которые создает КНДР, а также над поддержанием мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Блинкен также подтвердил жизненно важное значение прочного альянса между США и Кореей в продвижении мира, безопасности и процветания во всем мире.

Напомним:

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