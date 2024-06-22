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Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 01:46
Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Юлом осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе текущие поставки оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Источник: Госдеп США

Детали: Госсекретарь США поблагодарил Чо за неизменную поддержку Украины со стороны Кореи. 

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Чиновники также договорились продолжить совместную работу над решением сложных и меняющихся вызовов безопасности, которые создает КНДР, а также над поддержанием мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Блинкен также подтвердил жизненно важное значение прочного альянса между США и Кореей в продвижении мира, безопасности и процветания во всем мире. 

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время пресс-конференции во Вьетнаме правитель России Владимир Путин отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
  • Лидер РФ заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие.
  • Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что страна будет определять объем поставок оружия в Украину в зависимости от того, как Россия будет строить отношения с КНДР.

Темы: СШАЮжная Корея
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