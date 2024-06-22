Через ракетний удар в Івано-Франківську пошкоджено будинки на двох вулицях та дитсадок
Субота, 22 червня 2024, 06:19
Під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв.
Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram
Деталі: За його словами, місто дасть компенсацію всім власникам помешкань, де повибивало вікна.
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Мер також подякував силам ППО та всім захисникам.
Доповнено: Марцінків також повідомив, що вікна вибило у дитячому садочку.
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