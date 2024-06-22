Через ракетний удар в Івано-Франківську пошкоджено будинки на двох вулицях та дитсадок

Під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram

Деталі: За його словами, місто дасть компенсацію всім власникам помешкань, де повибивало вікна.

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Наслідки ракетного удару в Івано-Франківську, фото: Руслан Марцінків

Мер також подякував силам ППО та всім захисникам.

Наслідки ракетного удару в Івано-Франківську, фото: Руслан Марцінків

Доповнено: Марцінків також повідомив, що вікна вибило у дитячому садочку.

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