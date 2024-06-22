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Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 06:19
Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад
Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив

Во время ракетного удара в Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской были повреждены дома. Также выбило окна в детском саду. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Источник: городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram

Детали: По его словам, город даст компенсацию всем владельцам помещений, где выбило окна. 

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Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив
Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив

Мэр также поблагодарил силы ПВО и всех защитников.

Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив
Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив

Дополнено: Марцинкив также сообщил, что окна выбило в детском саду.

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Темы: ракетный ударПВОИвано-Франковск
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