Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад

Во время ракетного удара в Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской были повреждены дома. Также выбило окна в детском саду. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Источник: городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram

Детали: По его словам, город даст компенсацию всем владельцам помещений, где выбило окна.

Реклама:

Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив

Мэр также поблагодарил силы ПВО и всех защитников.

Последствия ракетного удара в Ивано-Франковске, фото: Руслан Марцинкив

Дополнено: Марцинкив также сообщил, что окна выбило в детском саду.

Напомним: