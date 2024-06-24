Нічна атака на Київщину: пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель

наслідки обстрілу Київщини в ніч на 23 червня, фото поліції

Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталася в ніч на неділю, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Станом на 21:30 у Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки. Крім того, пошкоджені квартири в 8 багатоповерхівках.

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За меддопомогою звернулося 2 осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.

наслідки обстрілу Київщини в ніч на 23 червня, фото поліції

Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

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Пошкоджено також 28 автомобілів.

Що передувало: У ніч на 23 червня у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

ЗСУ збили в Київській області дві ракети "Калібр" з трьох, що запустили російські військові.

Зранку повідомлялося, що в області внаслідок падіння уламків пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків, 2 особи мають незначні поранення.