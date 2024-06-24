Нічна атака на Київщину: пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок і 13 будівель
Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталася в ніч на неділю, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: Станом на 21:30 у Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки. Крім того, пошкоджені квартири в 8 багатоповерхівках.
За меддопомогою звернулося 2 осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.
Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.
Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.
Пошкоджено також 28 автомобілів.
Що передувало: У ніч на 23 червня у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
ЗСУ збили в Київській області дві ракети "Калібр" з трьох, що запустили російські військові.
Зранку повідомлялося, що в області внаслідок падіння уламків пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків, 2 особи мають незначні поранення.