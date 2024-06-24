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Ночная атака на Киевщину: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий

Катерина ТищенкоПонедельник, 24 июня 2024, 00:26
Ночная атака на Киевщину: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий
последствия обстрела Киевщины в ночь на 23 июня, фото полиции

В результате ракетной атаки на Киевщину, произошедшей в ночь на воскресенье, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в 8 многоэтажках, больница и других 13 зданий.

Источник: Киевская областная военная администрация

последствия обстрела Киевщины в ночь на 23 июня, фото полиции
последствия обстрела Киевщины в ночь на 23 июня, фото полиции

Детали: По состоянию на 21:30 в Обуховском районе области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома. Кроме того, повреждены квартиры в 8 многоэтажках.

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За медпомощью обратилось 2 человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

Обломками также повреждены корпуса больницы.

 

Кроме того, повреждены 13 зданий. Среди них коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медцентр, ряд предприятий, автомойка. В помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.

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Повреждены также 28 автомобилей.

Что предшествовало: В ночь на 23 июня в Киеве и области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, работала противовоздушная оборона.

ВСУ сбили в Киевской области две ракеты "Калибр" из трех, которые запустили российские военные.

Утром сообщалось, что в области в результате падения обломков повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов, 2 человека имеют незначительные ранения.

Темы: Киевская областьвойнаракетный удар
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