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Росія не змогла примусити Південну Корею відмовитися від допомоги Україні – аналітики

Ольга Глущенко Понеділок, 24 червня 2024, 05:58
Росія не змогла примусити Південну Корею відмовитися від допомоги Україні – аналітики
прапор Південної Кореї. Ілюстративне фото: Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що спроби Росії примусити Південну Корею відмовитися від військової допомоги Україні зазнали невдачі.

Джерело: ISW

Дослівно: "Південна Корея зайняла тверду позицію щодо Росії після нещодавньої активізації російсько-північнокорейської співпраці, що свідчить про те, що російські спроби примусити Сеул відмовитися від допомоги Україні зазнали невдачі".

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Що передувало: Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.

Нагадаємо: Під час пресконференції у В'єтнамі правитель Росії Володимир Путін відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Лідер РФ заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю.

Теми: Південна Кореядопомога УкраїніРосія
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