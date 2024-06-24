Россия не смогла заставить Южную Корею отказаться от помощи Украине – аналитики

Эксперты Института изучения войны отмечают, что попытки России заставить Южную Корею отказаться от военной помощи Украине потерпели неудачу.

Источник: ISW

Дословно: "Южная Корея заняла твердую позицию в отношении России после недавней активизации российско-северокорейского сотрудничества, что свидетельствует о том, что российские попытки заставить Сеул отказаться от помощи Украине потерпели неудачу".

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Что предшествовало: Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что страна будет определять объем поставок оружия в Украину в зависимости от того, как Россия будет строить отношения с КНДР.

Напомним: Во время пресс-конференции во Вьетнаме правитель России Владимир Путин отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Лидер РФ заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие.