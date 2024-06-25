ISW: Цивільні у Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети

Експерти, проаналізувавши дані про ракетну атаку на Крим, прийшли до висновку, що жертви серед цивільного населення є наслідком роботи російської ППО, а не націлюванням ракети.

Джерело: ISW

Деталі: Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська зменшили обсяги військових перевезень через міст через Керченську протоку, ймовірно, через зусилля зі створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину Росії та окупований Крим через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але міст через Керченську протоку, ймовірно, залишається важливим для підтримки російської окупації Криму.

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Аналітики зазначають, що українські удари з великої відстані по мосту через Керченську протоку розірвуть важливу лінію зв'язку для російських військ, що базуються в окупованому Криму, і, ймовірно, ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові.

Руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря і посилило б вразливість українських сил уздовж головної російської лінії розмежування.

"Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного українського рішення про націлювання", – ідеться у звіті.

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Міністерство оборони Росії визнало, що російська система перехоплення ППО змусила українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути в Севастополі.

Неназваний американський чиновник також повідомив агентству Reuters, що російські сили змогли перехопити ракету ATACMS, націлену на російську пускову установку, внаслідок чого ракета вибухнула і осколками засипала севастопольський пляж.

Експерти додають, що російські офіційні особи також не надали жодних доказів на підтвердження своїх заяв про причетність України або США до теракту в Дагестані.

Ключові висновки ISW за 24 червня: