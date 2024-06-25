ISW: Цивільні у Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети
Експерти, проаналізувавши дані про ракетну атаку на Крим, прийшли до висновку, що жертви серед цивільного населення є наслідком роботи російської ППО, а не націлюванням ракети.
Джерело: ISW
Деталі: Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська зменшили обсяги військових перевезень через міст через Керченську протоку, ймовірно, через зусилля зі створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину Росії та окупований Крим через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але міст через Керченську протоку, ймовірно, залишається важливим для підтримки російської окупації Криму.
Аналітики зазначають, що українські удари з великої відстані по мосту через Керченську протоку розірвуть важливу лінію зв'язку для російських військ, що базуються в окупованому Криму, і, ймовірно, ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові.
Руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря і посилило б вразливість українських сил уздовж головної російської лінії розмежування.
"Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного українського рішення про націлювання", – ідеться у звіті.
Міністерство оборони Росії визнало, що російська система перехоплення ППО змусила українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути в Севастополі.
Неназваний американський чиновник також повідомив агентству Reuters, що російські сили змогли перехопити ракету ATACMS, націлену на російську пускову установку, внаслідок чого ракета вибухнула і осколками засипала севастопольський пляж.
Експерти додають, що російські офіційні особи також не надали жодних доказів на підтвердження своїх заяв про причетність України або США до теракту в Дагестані.
Ключові висновки ISW за 24 червня:
- Начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що західна військова допомога надходить в Україну, але, швидше за все, вона не досягне масштабів, які суттєво вплинуть на ситуацію на фронті щонайменше до середини-кінця липня 2024 року.
- Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією мосту через Керченську протоку в окупованому Криму і перервати важливу російську наземну лінію зв'язку між окупованим Кримом і Росією.
- Нинішня політика США щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволяє Україні завдавати удари в будь-якій точці окупованої Росією України, що, ймовірно, включає використання ATACMS великої дальності для удару по частині мосту через Керченську протоку в межах міжнародно визнаних сухопутних і морських кордонів України.
- Кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов'язати українські удари 23 червня по легітимних військових цілях в окупованому Севастополі і ймовірний теракт, скоєний філією Ісламської держави (ІД) у "Вілаяті Кавказ" у Республіці Дагестан.
- Кремль намагається зберегти видимість стабільності у відповідь на теракт у Дагестані.
- ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії 24 червня, включаючи нові обмеження проти російського фінансування політичних партій та інших організацій, що "формують громадську думку", а також проти трансляції російських державних ЗМІ на території ЄС.
- Також ЄС схвалив перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 млрд євро за рахунок надходжень від заморожених російських активів.
- Кремль продовжив спроби кооптувати колишніх співробітників групи "Вагнера", представивши новий законопроєкт, який звільнить значну частину "вагнерівців" від кримінальної відповідальності за їхню участь у збройному заколоті 23 і 24 червня 2023 року.
- Президент України Володимир Зеленський 24 червня замінив командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
- Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції біля Вовчанська та Станиці, а російські війська просунулися вперед біля Сіверська і Торецька.
- МО Росії запропонувало позбавити всі російські військові округи статусу об'єднаних штабів.