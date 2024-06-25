ISW: Гражданские в Крыму стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты
Эксперты, проанализировав данные о ракетной атаке на Крым, пришли к выводу, что жертвы среди гражданского населения являются следствием работы российской ПВО, а не нацеливанием ракеты.
Источник: ISW
Детали: Украинские официальные лица недавно заявили, что российские войска уменьшили объемы военных перевозок через мост через Керченский пролив, вероятно, из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для поддержки российской оккупации Крыма.
Аналитики отмечают, что украинские удары с большого расстояния по мосту через Керченский пролив разорвут важную линию связи для российских войск, базирующихся в оккупированном Крыму, и, вероятно, усложнят их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.
Разрушение моста заставило бы российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усилило бы уязвимость украинских сил вдоль главной российской линии разграничения.
"Информационная операция Кремля, которая связывает события в Дагестане и Крыму, является бессмысленной хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали следствием перехвата Россией ракеты, летевшей в направлении Крыма, а не преднамеренного украинского решения о нацеливании", - говорится в отчете.
Министерство обороны России признало, что российская система перехвата ПВО заставила украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться в Севастополе.
Неназванный американский чиновник также сообщил агентству Reuters, что российские силы смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую пусковую установку, в результате чего ракета взорвалась и осколками засыпала севастопольский пляж.
Эксперты добавляют, что российские официальные лица также не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о причастности Украины или США к теракту в Дагестане.
Ключевые выводы ISW за 24 июня:
- Начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что западная военная помощь поступает в Украину, но, скорее всего, она не достигнет масштабов, которые существенно повлияют на ситуацию на фронте как минимум до середины-конца июля 2024 года.
- Буданов заявил, что достаточное количество предоставленных США ракет большой дальности ATACMS может позволить украинским силам нанести удар по построенному Россией мосту через Керченский пролив в оккупированном Крыму и прервать важную российскую наземную линию связи между оккупированным Крымом и Россией.
- Нынешняя политика США в отношении использования Украиной оружия, предоставленного Западом, позволяет Украине наносить удары в любой точке оккупированной Россией Украины, что, вероятно, включает использование ATACMS большой дальности для удара по части моста через Керченский пролив в пределах международно признанных сухопутных и морских границ Украины.
- Кремлевские чиновники абсурдно пытались связать украинские удары 23 июня по легитимным военным целям в оккупированном Севастополе и вероятный теракт, совершенный филиалом Исламского государства (ИГ) в "Вилаяте Кавказ" в Республике Дагестан.
- Кремль пытается сохранить видимость стабильности в ответ на теракт в Дагестане.
- ЕС принял 14-й пакет санкций против России 24 июня, включая новые ограничения против российского финансирования политических партий и других организаций, "формирующих общественное мнение", а также против трансляции российских государственных СМИ на территории ЕС.
- Также ЕС одобрил первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 млрд евро за счет поступлений от замороженных российских активов.
- Кремль продолжил попытки кооптировать бывших сотрудников группы "Вагнера", представив новый законопроект, который освободит значительную часть "вагнеровцев" от уголовной ответственности за их участие в вооруженном мятеже 23 и 24 июня 2023 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня заменил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
- Недавно украинские войска восстановили утраченные позиции возле Волчанска и Станицы, а российские войска продвинулись вперед возле Северска и Торецка.
- МО России предложило лишить все российские военные округа статуса объединенных штабов.