ISW: Гражданские в Крыму стали жертвами работы российской ПВО, а не нацеливания ракеты

Эксперты, проанализировав данные о ракетной атаке на Крым, пришли к выводу, что жертвы среди гражданского населения являются следствием работы российской ПВО, а не нацеливанием ракеты.

Источник: ISW

Детали: Украинские официальные лица недавно заявили, что российские войска уменьшили объемы военных перевозок через мост через Керченский пролив, вероятно, из-за усилий по созданию логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но мост через Керченский пролив, вероятно, остается важным для поддержки российской оккупации Крыма.

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Аналитики отмечают, что украинские удары с большого расстояния по мосту через Керченский пролив разорвут важную линию связи для российских войск, базирующихся в оккупированном Крыму, и, вероятно, усложнят их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

Разрушение моста заставило бы российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усилило бы уязвимость украинских сил вдоль главной российской линии разграничения.

"Информационная операция Кремля, которая связывает события в Дагестане и Крыму, является бессмысленной хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали следствием перехвата Россией ракеты, летевшей в направлении Крыма, а не преднамеренного украинского решения о нацеливании", - говорится в отчете.

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Министерство обороны России признало, что российская система перехвата ПВО заставила украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться в Севастополе.

Неназванный американский чиновник также сообщил агентству Reuters, что российские силы смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую пусковую установку, в результате чего ракета взорвалась и осколками засыпала севастопольский пляж.

Эксперты добавляют, что российские официальные лица также не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о причастности Украины или США к теракту в Дагестане.

Ключевые выводы ISW за 24 июня: