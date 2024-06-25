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ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна

Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 13:03
ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна
Фото: ДБР

Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.

Джерело: речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування".  

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Деталі: Також Сап’ян розповіла, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра", а обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Передісторія:

  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. 
  • Поліція Києва звільнила свого співробітникаБогдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.
  • 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.

Теми: ТищенкоДБР
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