ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна
Вівторок, 25 червня 2024, 13:03
Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.
Джерело: речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телеканалу "Київ"
Пряма мова: "Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування".
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Деталі: Також Сап’ян розповіла, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра", а обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.
Передісторія:
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- У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
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