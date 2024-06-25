ГБР: Тищенко во время вручения подозрения разбил свой телефон, но информацию достать можно

Народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.

Источник: пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодняшний день есть много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию в ходе расследования".

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Детали: Также Сапьян рассказала, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра", а обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.

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