ГБР: Тищенко во время вручения подозрения разбил свой телефон, но информацию достать можно
Народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.
Источник: пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев"
Прямая речь: "Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодняшний день есть много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию в ходе расследования".
Детали: Также Сапьян рассказала, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра", а обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Полиция Киева уволила своего сотрудникаБогдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
- 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликтс участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.