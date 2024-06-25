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ГБР: Тищенко во время вручения подозрения разбил свой телефон, но информацию достать можно

Александр ШумилинВторник, 25 июня 2024, 13:03
ГБР: Тищенко во время вручения подозрения разбил свой телефон, но информацию достать можно
Фото: ГБР

Народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.

Источник: пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что на сегодняшний день есть много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию в ходе расследования". 

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Детали: Также Сапьян рассказала, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра", а обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.

Предыстория:

  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. 
  • Полиция Киева уволила своего сотрудникаБогдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликтс участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Темы: ТищенкоГБР
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