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Поліція встановила поплічників Тищенка, причетних до нападу в Дніпрі

Альона Мазуренко Вівторок, 25 червня 2024, 18:32
Поліція встановила поплічників Тищенка, причетних до нападу в Дніпрі
фото: Нацполіція

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі, які 20 червня напали на нього у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події.

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В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб.

Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали".

Деталі: Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Передісторія:

  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. 
  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
  • Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken.
  • 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.

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Теми: ТищенкополіціяДніпро
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