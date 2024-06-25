Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Полиция установила приспешников Тищенко, причастных к нападению в Днепре

Алена МазуренкоВторник, 25 июня 2024, 18:32
Полиция установила приспешников Тищенко, причастных к нападению в Днепре
фото: Нацполиция

Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре, которые 20 июня напали на него в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия.

Реклама:

В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных преступлений могут быть причастны несколько человек.

Их личности полиция установила. Одного из активных участников событий задержали".

Детали: Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 

Предыстория:

  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. 
  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
  • Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Читайте также: "Велюр" вне карантина, день рождения для Аллы, выезд в Таиланд и другое лицо: выдающиеся скандалы нардепа Николая Тищенко

Темы: ТищенкополицияДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг: Надеюсь Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Байден попросил не планировать мероприятий после 20.00, потому что ему нужно больше спать – СМИ

"Решалово" на таможне: пасынку директора института судэкспертиз объявили подозрение − СМИ

Выборы в Британии официально выиграли лейбористы, Сунак признал поражение

видеоДроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники

Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства

Все новости...
Тищенко
Саморегуляция. Как нам всем не захлебнуться продуктами своей же жизнедеятельности?
Я делаю все то, что и на телевидении. Выиграл в "танцах": Тищенко приехал в суд
ГБР: Тищенко во время вручения подозрения разбил свой телефон, но информацию достать можно
Последние новости
11:22
Киевский ХИТ узнал соперников в основном раунде футзальной Лиги чемпионов
11:16
Зеленский рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Британии
11:15
В Раде оценили, можно ли увольнять Шмыгаля во время военного положения
11:13
Муралы возвращаются: в Киеве утвердили порядок создания, хранения и демонтажа стенописей
11:13
Столтенберг: Надеюсь Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет
10:56
5 июля с 11:00 до 15:00 в Украине уменьшат объемы отключений света: причина
10:53
Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине
10:38
ФутболВопреки промаху Месси. Аргентина стала первым полуфиналистом Копа Америка-2024
10:37
фото Сырский поговорил с подразделениями БПЛА о более широком применении дронов
10:37
Reuters: НАТО примет решение по стандартизации артиллерийских снарядов на саммите
Все новости...
Реклама:
Реклама: