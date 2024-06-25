Полиция установила приспешников Тищенко, причастных к нападению в Днепре

Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре, которые 20 июня напали на него в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия.

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В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных преступлений могут быть причастны несколько человек.

Их личности полиция установила. Одного из активных участников событий задержали".

Детали: Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.

Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

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