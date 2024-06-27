В Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Четвер, 27 червня 2024, 03:03
У ніч на четвер під час ракетної атаки у Києві та в Хмельницькій області пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне
Деталі: Російські військові одночасно атакують з моря крилатими ракетами "Калібр" та ракетами "Кинжал".
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Окрім цього триває атака ударних безпілотників "Шахед".
Доповнено: Близько 4.00 під час повітряної тривоги у Хмельницькій області знову пролунали вибухи.
О 5.06 втретє за ніч у Хмельницькій області пролунали вибухи.