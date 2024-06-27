В Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи

У ніч на четвер під час ракетної атаки у Києві та в Хмельницькій області пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне

Деталі: Російські військові одночасно атакують з моря крилатими ракетами "Калібр" та ракетами "Кинжал".

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Окрім цього триває атака ударних безпілотників "Шахед".

Доповнено: Близько 4.00 під час повітряної тривоги у Хмельницькій області знову пролунали вибухи.

О 5.06 втретє за ніч у Хмельницькій області пролунали вибухи.