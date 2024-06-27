В ночь на четверг во время ракетной атаки в Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Источник: Суспільне

Детали: Российские военные атакуют с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал".

Реклама:

Кроме этого продолжается атака ударных беспилотников "Шахед".

Дополнено: Около 4.00 во время воздушной тревоги в Хмельницкой области снова раздались взрывы.

В 5.06 в третий раз за ночь в Хмельницкой области прогремели взрывы.