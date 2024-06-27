В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы
Четверг, 27 июня 2024, 03:03
В ночь на четверг во время ракетной атаки в Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Источник: Суспільне
Детали: Российские военные атакуют с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал".
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Кроме этого продолжается атака ударных беспилотников "Шахед".
Дополнено: Около 4.00 во время воздушной тревоги в Хмельницкой области снова раздались взрывы.
В 5.06 в третий раз за ночь в Хмельницкой области прогремели взрывы.