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В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы

Алена ИвашкивЧетверг, 27 июня 2024, 03:03
В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы
фото: Getty Images

В ночь на четверг во время ракетной атаки в Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Источник: Суспільне

Детали: Российские военные атакуют с моря крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами "Кинжал".

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Кроме этого продолжается атака ударных беспилотников "Шахед".

Дополнено: Около 4.00 во время воздушной тревоги в Хмельницкой области снова раздались взрывы.

В 5.06 в третий раз за ночь в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Темы: воздушная тревогаракетный ударвзрыв
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