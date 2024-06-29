ГПСУ припомнила белорусам тезисы "откуда готовилось наступление": Украина не представляет угрозы

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подчеркнула, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью направлены на защиту нашего государства от агрессивных действий врага, и никоим образом - не на посягательство на чужие территории.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В последнее время Беларусь активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности.

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Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова таки очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали...

Приятно, конечно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают – Украина не представляет для них угрозы, мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов, а в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина же защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов".

Детали: Офицер подчеркнул: пока Беларусь будет находиться в орбите влияния страны-террориста, до тех пор для Украины это направление будет оставаться угрожающим и Силы обороны будут делать все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства.

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Демченко добавил также, что Украина наращивает фортификационные возможности именно для обороны, и отнюдь не нападения. Поэтому никаких провокаций, как об этом заявляет белорусская сторона, в этом нет.

Что предшествовало: 20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники отметили, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.