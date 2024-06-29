Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

ГПСУ припомнила белорусам тезисы "откуда готовилось наступление": Украина не представляет угрозы

Валентина РоманенкоСуббота, 29 июня 2024, 15:05
ГПСУ припомнила белорусам тезисы откуда готовилось наступление: Украина не представляет угрозы
фото ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подчеркнула, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью направлены на защиту нашего государства от агрессивных действий врага, и никоим образом - не на посягательство на чужие территории.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В последнее время Беларусь активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности.

Реклама:

Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова таки очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали...

Приятно, конечно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают – Украина не представляет для них угрозы, мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов, а в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина же защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов".

Детали: Офицер подчеркнул: пока Беларусь будет находиться в орбите влияния страны-террориста, до тех пор для Украины это направление будет оставаться угрожающим и Силы обороны будут делать все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства.

ВИДЕО ДНЯ

Демченко добавил также, что Украина наращивает фортификационные возможности именно для обороны, и отнюдь не нападения. Поэтому никаких провокаций, как об этом заявляет белорусская сторона, в этом нет.

Что предшествовало: 20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники отметили, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

Темы: войнаБеларусьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
В ГУР рассказали подробности 53-го обмена пленными с агрессором
ЕС расширил санкции против Беларуси
В Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Вооруженные силы Беларуси заявили о напряженности на границе и готовности "защищаться от Украины"
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: