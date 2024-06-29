Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР: "хороші умови"

Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі 18 червня, фото: KCNA

Російські діти цього літа вирушать на "відпочинок" у КНДР у так званий "аналог "Артека"".

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на голову правління "Движения первых" Григорія Гурова

Деталі: Повідомляється, що перша група російських дітей вирушить наприкінці липня в аналог "Артека" в КНДР.

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За словами Гурова, очікується велика кількість охочих, бо там "хороші умови".

У квітні уряд Примор'я повідомляв, що російські туристи влітку зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї. Нібито програми літніх турів уже розроблено.

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