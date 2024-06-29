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Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР: "хороші умови"

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 20:46
Росіяни відправляють дітей відпочивати в КНДР: хороші умови
Путін і Кім Чен Ин під час зустрічі 18 червня, фото: KCNA

Російські діти цього літа вирушать на "відпочинок" у КНДР у так званий "аналог "Артека"".

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на голову правління "Движения первых" Григорія Гурова

Деталі: Повідомляється, що перша група російських дітей вирушить наприкінці липня в аналог "Артека" в КНДР.

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За словами Гурова, очікується велика кількість охочих, бо там "хороші умови".

У квітні уряд Примор'я повідомляв, що російські туристи влітку зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї. Нібито програми літніх турів уже розроблено.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 червня правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цей договір демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
  • Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.
  • За даними південнокорейського телеканалу TV Chosun, Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.

Теми: РосіяКНДРдіти
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