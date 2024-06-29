Россияне отправляют детей отдыхать в КНДР: "хорошие условия"
Суббота, 29 июня 2024, 20:46
Российские дети этим летом отправятся на "отдых" в КНДР в так называемый "аналог "Артека"".
Источник: пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления "Движения первых" Григория Гурова
Детали: Сообщается, что первая группа российских детей отправится в конце июля в аналог "Артека" в КНДР.
Реклама:
По словам Гурова, ожидается большое количество желающих, поскольку там "хорошие условия".
В апреле правительство Приморья сообщало, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Якобы программы летних туров уже разработаны.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 19 июня правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот договор демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
- Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
- По данным южнокорейского телеканала TV Chosun, Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года.