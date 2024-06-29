Россияне отправляют детей отдыхать в КНДР: "хорошие условия"

Путин и Ким Чен Ын во время встречи 18 июня, фото: KCNA

Российские дети этим летом отправятся на "отдых" в КНДР в так называемый "аналог "Артека"".

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления "Движения первых" Григория Гурова

Детали: Сообщается, что первая группа российских детей отправится в конце июля в аналог "Артека" в КНДР.

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По словам Гурова, ожидается большое количество желающих, поскольку там "хорошие условия".

В апреле правительство Приморья сообщало, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Якобы программы летних туров уже разработаны.

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