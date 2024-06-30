Зеленський: Домовленостями з КНДР Путін ризикує відносинами з Китаєм, це добрий сигнал

Президент Володимир Зеленський вважає, що правитель РФ Володимир Путін ризикує відносинами з Китаєм через домовленості з Північною Кореєю, і це є добрим сигналом для України.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, відео якого оприлюднене пресслужбою президента

Деталі: Відповідаючи на питання, чи Китай непрямою підтримкою Росії хоче "кинути виделку в очі Америці", Зеленський сказав: "Зустріч Путіна з КДНР – це виделка в очі Сі Цзіньпіну. Путін все одно боїться Китаю, але в нього безвихідь була".

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За його словами, понад 100 учасників Саміту миру і брак артилерії змусили Путіна шукати таких союзників, як КНДР.

Пряма мова: "Його змусила політична ізоляція і друге – в нього не вистачає артилерії. Він ризикує відносини з Китаєм просто через те, що брак снарядів. І це добрий сигнал для наших воїнів – не все так добре на полі бою у Росії".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що запаси артилерійських снарядів у КНДР, не враховуючи поточного виробництва – близько 5 мільйонів, і це менше, ніж Росія використовувала впродовж року у війні проти України.

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"Це говорить про те, що все вони йому дати не можуть, бо їм потрібні запаси. Але й розуміння для всіх партнерів, що давайте не будемо говорити про довгу війну, бо в нього (Путіна – ред.) сил немає. Ми не маємо бажання в Україні (вести довгу війну – ред.), а у нього бажання є, у нього немає сил, і це факт", - сказав президент.

Він також заявив, що Китай має "суворий діалог зі США", але "пробує знайти теплий формат з Європою".

"Це потрібно Китаю, тому що великий ринок, 600 мільйонів людей, і це великі економіки світу. Що таке для Китаю Європа, і що таке для нього Росія? Росія – 3 трильйона зараз ВВП, у Китаю – 25-26, у США – 30. Хто така Росія для цих держав? Якщо чесно, це ніщо для них", - заявив Зеленський.

Він закликав США не боятися Путіна, бо "він дрібний в порівнянні з економікою світу".

Зеленський також вважає, що західні країни мають забрати Китай з альянсу з Росією.

Пряма мова: "Китай боїться, що без Росії відносини між Китаєм і Америкою будуть ще більш ускладненими. Вони думають про Путіна як стримуючий фактор. Я пробую постійно забрати увагу Китаю від Росії й долучити їх до нашого процесу… І я вважаю, що, які б складнощі не були, Європі й Америці треба спробувати від'єднати Китай від Росії. Мені здається, це буде справедливіше і логічніше".

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