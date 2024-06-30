Зеленский: Договоренностями с КНДР Путин рискует отношениями с Китаем, это хороший сигнал

Президент Владимир Зеленский считает, что правитель РФ Владимир Путин рискует отношениями с Китаем из-за договоренностей с Северной Кореей, и это является хорошим сигналом для Украины.

Источник: Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента

Детали: Отвечая на вопрос, хочет ли Китай косвенной поддержкой России "бросить вилку в глаза Америке", Зеленский сказал: "Встреча Путина с КДНР – это вилка в глаза Си Цзиньпину. Путин все равно боится Китая, но у него безысходность была".

Реклама:

По его словам, более 100 участников Саммита мира и нехватка артиллерии заставили Путина искать таких союзников, как КНДР.

Прямая речь: "Его заставила политическая изоляция и второе – у него не хватает артиллерии. Он рискует отношениями с Китаем просто из-за того, что нехватка снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов – не все так хорошо на поле боя у России".

Больше деталей: Зеленский отметил, что запасы артиллерийских снарядов в КНДР, не считая текущего производства – около 5 миллионов, и это меньше, чем Россия использовала в течение года в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Это говорит о том, что все они ему дать не могут, потому что им нужны запасы. Но и понимание для всех партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него (Путина – ред.) сил нет. Мы не имеем желания в Украине (вести долгую войну – ред.), а у него желание есть, у него нет сил, и это факт", – сказал президент.

Он также заявил, что Китай имеет "строгий диалог с США", но "пробует найти теплый формат с Европой".

"Это нужно Китаю, потому что большой рынок, 600 миллионов человек, и это большие экономики мира. Что такое для Китая Европа, и что такое для него Россия? Россия – 3 триллиона сейчас ВВП, у Китая – 25-26, у США – 30. Кто такая Россия для этих государств? Если честно, это ничто для них", – заявил Зеленский.

Он призвал США не бояться Путина, потому что "он мелкий по сравнению с экономикой мира".

Зеленский также считает, что западные страны должны забрать Китай из альянса с Россией.

Прямая речь: "Китай боится, что без России отношения между Китаем и Америкой будут еще более осложненными. Они думают о Путине как о сдерживающем факторе. Я пробую постоянно забрать внимание Китая от России и приобщить их к нашему процессу... И я считаю, что, какие бы сложности ни были, Европе и Америке надо попытаться отсоединить Китай от России. Мне кажется, это будет справедливее и логичнее".

Предыстория: