Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский: Договоренностями с КНДР Путин рискует отношениями с Китаем, это хороший сигнал

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 17:05
Зеленский: Договоренностями с КНДР Путин рискует отношениями с Китаем, это хороший сигнал
ПУТИН И КИМ ЧЕН ЫН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 18 ИЮНЯ, ФОТО: KCNA

Президент Владимир Зеленский считает, что правитель РФ Владимир Путин рискует отношениями с Китаем из-за договоренностей с Северной Кореей, и это является хорошим сигналом для Украины.

Источник: Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента

Детали: Отвечая на вопрос, хочет ли Китай косвенной поддержкой России "бросить вилку в глаза Америке", Зеленский сказал: "Встреча Путина с КДНР – это вилка в глаза Си Цзиньпину. Путин все равно боится Китая, но у него безысходность была".

Реклама:

По его словам, более 100 участников Саммита мира и нехватка артиллерии заставили Путина искать таких союзников, как КНДР.

Прямая речь: "Его заставила политическая изоляция и второе – у него не хватает артиллерии. Он рискует отношениями с Китаем просто из-за того, что нехватка снарядов. И это хороший сигнал для наших воинов – не все так хорошо на поле боя у России".

Больше деталей: Зеленский отметил, что запасы артиллерийских снарядов в КНДР, не считая текущего производства – около 5 миллионов, и это меньше, чем Россия использовала в течение года в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Это говорит о том, что все они ему дать не могут, потому что им нужны запасы. Но и понимание для всех партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него (Путина – ред.) сил нет. Мы не имеем желания в Украине (вести долгую войну – ред.), а у него желание есть, у него нет сил, и это факт", – сказал президент.

Он также заявил, что Китай имеет "строгий диалог с США", но "пробует найти теплый формат с Европой".

"Это нужно Китаю, потому что большой рынок, 600 миллионов человек, и это большие экономики мира. Что такое для Китая Европа, и что такое для него Россия? Россия – 3 триллиона сейчас ВВП, у Китая – 25-26, у США – 30. Кто такая Россия для этих государств? Если честно, это ничто для них", – заявил Зеленский.

Он призвал США не бояться Путина, потому что "он мелкий по сравнению с экономикой мира". 

Зеленский также считает, что западные страны должны забрать Китай из альянса с Россией.

Прямая речь: "Китай боится, что без России отношения между Китаем и Америкой будут еще более осложненными. Они думают о Путине как о сдерживающем факторе. Я пробую постоянно забрать внимание Китая от России и приобщить их к нашему процессу... И я считаю, что, какие бы сложности ни были, Европе и Америке надо попытаться отсоединить Китай от России. Мне кажется, это будет справедливее и логичнее".

Предыстория:

  • 19 июня правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот договор демонстрирует растущую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
  • Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
  • По данным южнокорейского телеканала TV Chosun, Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года.

Темы: ЗеленскийРосcияКНДРКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

DPA распространило заявление Макрона противников вступления Украины в НАТО, а затем аннулировало новость

видеоРоссийские ракеты прямым попаданием уничтожили крупнейшие предприятия Вольнянска

Графики отключения света на среду: в 4 областях есть вероятность больших ограничений

УП узнала, по чьему паспорту Боголюбов выехал из Украины

Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте

Семьи, пострадавшие от атаки по "Охматдету", получат выплаты - Шмыгаль

Все новости...
Зеленский
Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею
Зеленский критикует США из-за позиции по Украине в НАТО: Это не политика лидеров мира
Зеленский: На поле боя сейчас гибнут один украинец к шести россиянам
Последние новости
21:28
Bihus.Info: в телефоне Юрия Голика нашли переписку с подрядчиком, который "натендерил" на 4 млрд
21:13
Кулеба рассказал, как Путин подставил Орбана
21:12
Вебверсия Google Wallet заработала в Украине
21:10
Ляшко: Более 30 стран мира готовы принять на лечение детей из "Охматдета"
21:04
Экономические новости 9 июля: пострадавшие в "Охматдете" семьи получат выплаты, масштабные отключения света в РФ
21:00
"С чердака тещи – в ВСУ": задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники
20:51
Минимум за 1,6 миллиарда: правительство согласовало приватизацию двух конфискованных росактивов
20:47
Минфин привлек в бюджет 12 миллиардов с продажи облигаций
20:47
Донат в 400 тыс грн и извинения: как разрешился конфликт между экс-советником Стефанишиной и ветераном ВСУ
20:42
Россияне ударили по Купянско-Узловому: два человека погибли, еще четыре пострадали
Все новости...
Реклама:
Реклама: