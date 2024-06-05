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У Польщі на курган Костюшка повернули прапор України, який зняв проросійський депутат

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Середа, 5 червня 2024, 11:32
У Польщі на курган Костюшка повернули прапор України, який зняв проросійський депутат
ФОТО: RMF FM

Прапор України, який напередодні із флагштока на кургані Костюшка у Кракові зняв скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун, повернули на місце.

Джерело: "Європейська правда", RMF24

Деталі: Видання зазначило, що через кілька годин після інциденту український прапор повернули на курган, а також опублікувало відповідну світлину.

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фото: RMF FM

Директор офісу кургану Костюшка Лешек Черпяловський розповів, що вранці на територію кургану зайшла група з 18 осіб, які купили вхідні квитки.

"З вершини зняли прапор. Зловмисники пошкодили флагшток, через що його не можна було вивісити знову, адже зламали замки кріплення флагштока", – сказав він.

Поліція вже розслідує обставини інциденту, про що повідомив речник столичного управління поліції Кракову підполковник Пьотр Шпєх.

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"У зв'язку з... крадіжкою українського прапора та пошкодженням майна у вигляді флагштока та однієї з камер, на місці інциденту працівники краківської поліції провели перевірку та збирають докази у цій справі", – зазначив він.

За його словами, докази передадуть до прокуратури, яка має дати правову та кримінальну оцінку інциденту.

Таким чином, слідчі перевірять, чи повинен він нести відповідальність за крадіжку, знищення майна, а також, можливо, за поширення націоналістичної ворожнечі, зауважує RMF24.

За словами Малопольського воєводи Кшиштофа Яна Кленчара, зняття прапора з кургану Костюшка мають оцінити з точки зору можливих юридичних наслідків. Він заявив, що подасть заяву до комітету з питань етики депутатів парламенту.

Напередодні Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що зняв прапор, оскільки той висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

Теми: ПольщаУкраїна
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