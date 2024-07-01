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Кремлю привиділося, що Україна стягує війська до кордону з Білоруссю

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 13:03
Кремлю привиділося, що Україна стягує війська до кордону з Білоруссю
Дмитро Пєсков. Фото anhor.uz

У Кремлі відреагували на заяви білоруських чиновників про те, що Україна нібито стягує війська до кордону з Білоруссю, назвавши це "приводом для занепокоєння Москви".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на прессекретаря російського правителя Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Білорусь − це союзна держава, у нас є особливі формати діалогу по лінії всіх відповідних відомств, зокрема і по лінії спеціальних служб. І наші міністерства оборони перебувають у партнерському постійному контакті. Тому, звісно, це причини для занепокоєння не тільки Мінська, а й Москви, бо ми справді союзники і партнери".

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Чому це важливо: Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

Територію Білорусі Путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.

Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Кремля Володимир Путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.

Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.  

Цілком імовірно, що нові заяви про нібито стягування українських військ до кордону з Білоруссю Москва може використати або для провокацій, або для виправдання якихось своїх наступних кривавих кроків у своїй агресії проти України.

Передісторія: 

  • 20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.
  • Державна прикордонна служба України вкотре наголосила, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога, і ніяким чином – не на зазіхання на чужі території.

Теми: РосіяБілорусьпровокації
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