Кремлю привиділося, що Україна стягує війська до кордону з Білоруссю

У Кремлі відреагували на заяви білоруських чиновників про те, що Україна нібито стягує війська до кордону з Білоруссю, назвавши це "приводом для занепокоєння Москви".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на прессекретаря російського правителя Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Білорусь − це союзна держава, у нас є особливі формати діалогу по лінії всіх відповідних відомств, зокрема і по лінії спеціальних служб. І наші міністерства оборони перебувають у партнерському постійному контакті. Тому, звісно, це причини для занепокоєння не тільки Мінська, а й Москви, бо ми справді союзники і партнери".

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Чому це важливо: Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

Територію Білорусі Путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.

Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.

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Глава Кремля Володимир Путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.

Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.

Цілком імовірно, що нові заяви про нібито стягування українських військ до кордону з Білоруссю Москва може використати або для провокацій, або для виправдання якихось своїх наступних кривавих кроків у своїй агресії проти України.

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