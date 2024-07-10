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ЗМІ показали супутникові знімки наслідків ударів по нафтобазі у Волгоградській області РФ

Анастасія ПроцСереда, 10 липня 2024, 10:54
ЗМІ показали супутникові знімки наслідків ударів по нафтобазі у Волгоградській області РФ
Скриншот

Супутник зафіксував сліди від пожеж на території нафтобази в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, де 9 липня пролунали вибухи. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим. За даними видання "Радіо Свобода", дрони вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси ємностей із паливом. Також журналісти зазначають, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі. 

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Передісторія:

  • У ніч на вівторок безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.
  • Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в аеропортах російських міст Волгоград і Астрахань обмежили прильоти і вильоти у зв'язку з атакою безпілотників.
  • Співрозмовники "Української правди" в СБУ та ГУР повідомив, що завдяки спільній операції Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ в ніч на 9 липня виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Теми: безпілотникиРосія
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