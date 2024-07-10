ЗМІ показали супутникові знімки наслідків ударів по нафтобазі у Волгоградській області РФ

Супутник зафіксував сліди від пожеж на території нафтобази в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, де 9 липня пролунали вибухи.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим. За даними видання "Радіо Свобода", дрони вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси ємностей із паливом. Також журналісти зазначають, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі.

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