ЗМІ показали супутникові знімки наслідків ударів по нафтобазі у Волгоградській області РФ
Середа, 10 липня 2024, 10:54
Супутник зафіксував сліди від пожеж на території нафтобази в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ, де 9 липня пролунали вибухи.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: На відео видно два осередки ураження, з яких йде густий дим. За даними видання "Радіо Свобода", дрони вразили два розташованих на невеликій відстані один від одного комплекси ємностей із паливом. Також журналісти зазначають, що лише вранці в середу російські рятувальники загасили пожежу на нафтобазі.
Реклама:
Передісторія:
- У ніч на вівторок безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.
- Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в аеропортах російських міст Волгоград і Астрахань обмежили прильоти і вильоти у зв'язку з атакою безпілотників.
- Співрозмовники "Української правди" в СБУ та ГУР повідомив, що завдяки спільній операції Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ в ніч на 9 липня виникли пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.