СМИ показали спутниковые снимки последствий ударов по нефтебазе в Волгоградской области РФ
Среда, 10 июля 2024, 10:54
Спутник зафиксировал следы от пожаров на территории нефтебазы в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ, где 9 июля прогремели взрывы.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: На видео видно два очага поражения, из которых идет густой дым.По данным издания "Радио Свобода", дроны поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом. Также журналисты отмечают, что только утром в среду российские спасатели потушили пожар на нефтебазе.
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Предыстория:
- В ночь на вторник беспилотники атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.
- Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в аэропортах российских городов Волгоград и Астрахань ограничили прилеты и вылеты в связи с атакой беспилотников.
- Собеседники "Украинской правды" в СБУ и ГУР сообщил, что благодаря совместной операции Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ в ночь на 9 июля возникли пожары на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области РФ, на электроподстанции в Ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.