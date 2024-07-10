СМИ показали спутниковые снимки последствий ударов по нефтебазе в Волгоградской области РФ

Спутник зафиксировал следы от пожаров на территории нефтебазы в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ, где 9 июля прогремели взрывы.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На видео видно два очага поражения, из которых идет густой дым.По данным издания "Радио Свобода", дроны поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом. Также журналисты отмечают, что только утром в среду российские спасатели потушили пожар на нефтебазе.

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