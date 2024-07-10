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Удар РФ по "Охматдиту": експерти ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети Х-101

Валентина РоманенкоСереда, 10 липня 2024, 12:39
Удар РФ по Охматдиту: експерти ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети Х-101
ракета Х-1-01. аналіз Bellingcat

Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети Х-101, якою росіяни 8 липня вдарили по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у столиці.

Джерело: Мін'юст

Деталі: Зазначається, що спеціалісти КНДІСЕ з 8 по 9 липня працювали на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.

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Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети, зокрема:

- частину приводу повороту з фрагментами ланжерону консолі крила ракети;

- фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;

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- фрагмент двигуна;

- фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номеру та виробничого номеру двигуна.

 

За наявним в розпорядженні експертів КНДІСЕ відео влучання ракети в дитячу лікарню "Охматдит", зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метрів.

Пряма мова заступника міністра юстиції Андрія Гайченка: "Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами Російської Федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км".

 

Передісторія:

Теми: Київракетний удар
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