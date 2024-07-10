Удар РФ по "Охматдиту": експерти ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети Х-101
Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети Х-101, якою росіяни 8 липня вдарили по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у столиці.
Джерело: Мін'юст
Деталі: Зазначається, що спеціалісти КНДІСЕ з 8 по 9 липня працювали на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.
Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети, зокрема:
- частину приводу повороту з фрагментами ланжерону консолі крила ракети;
- фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;
- фрагмент двигуна;
- фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номеру та виробничого номеру двигуна.
За наявним в розпорядженні експертів КНДІСЕ відео влучання ракети в дитячу лікарню "Охматдит", зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метрів.
Пряма мова заступника міністра юстиції Андрія Гайченка: "Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами Російської Федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км".
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
- У Повітряних силах ЗСУ також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО. Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.
- Аналітики Bellingcat, а також незалежно від них низка експертів з ядерної зброї та ракетних технологій дійшли висновку, що удар по лікарні "Охматдит" у Києві було завдано російською ракетою Х-101.