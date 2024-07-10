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Удар РФ по "Охматдету": эксперты идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101

Валентина РоманенкоСреда, 10 июля 2024, 12:39
Удар РФ по Охматдету: эксперты идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101
ракета Х-1-01. анализ Bellingcat

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которой россияне 8 июля ударили по детской специализированной больнице "Охматдет" в столице.

Источник: Минюст

Детали: Отмечается, что специалисты КНИИСЭ с 8 по 9 июля работали на территории Национальной детской специализированной больницы МЗ Украины "Охматдет" для оперативной идентификации примененного врагом оружия.

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Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты, в частности:

- часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты;

- фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей;

ВИДЕО ДНЯ

- фрагмент двигателя;

- фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.

 

По имеющимся в распоряжении экспертов КНИИСЭ видео попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", сделан ориентировочный расчет размера крылатой ракеты - 7,5 метров.

Прямая речь заместителя министра юстиции Андрея Гайченко: "Специфические инженерно-конструкторские особенности найденных обломков и соответствующие типовые маркировки свидетельствуют о применении вооруженными силами Российской Федерации стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101. Ее длина составляет 7,5 м, боевая часть - около 400 кг, максимальная скорость - 720 км/ч, дальность полета - до 5000 км".

 

Предыстория:

Темы: Киевракетный удар
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