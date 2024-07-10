Удар РФ по "Охматдету": эксперты идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которой россияне 8 июля ударили по детской специализированной больнице "Охматдет" в столице.
Источник: Минюст
Детали: Отмечается, что специалисты КНИИСЭ с 8 по 9 июля работали на территории Национальной детской специализированной больницы МЗ Украины "Охматдет" для оперативной идентификации примененного врагом оружия.
Идентифицировано более 30 частей и обломков ракеты, в частности:
- часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты;
- фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей;
- фрагмент двигателя;
- фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.
По имеющимся в распоряжении экспертов КНИИСЭ видео попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", сделан ориентировочный расчет размера крылатой ракеты - 7,5 метров.
Прямая речь заместителя министра юстиции Андрея Гайченко: "Специфические инженерно-конструкторские особенности найденных обломков и соответствующие типовые маркировки свидетельствуют о применении вооруженными силами Российской Федерации стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101. Ее длина составляет 7,5 м, боевая часть - около 400 кг, максимальная скорость - 720 км/ч, дальность полета - до 5000 км".
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- В Воздушных силах ВСУ также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО. Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.
- Аналитики Bellingcat, а также независимо от них ряд экспертов по ядерному оружию и ракетным технологиям пришли к выводу, что удар по больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101.