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Зеленський зустрівся з членами Палати представників Конгресу США

Ольга Глущенко Четвер, 11 липня 2024, 02:04
Зеленський зустрівся з членами Палати представників Конгресу США
Зеленський зустрівся з членами Палати представників Конгресу США, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з членами Палати представників Конгресу США.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Хакімом Джеффрісом, заступником голови фракції Демократичної партії Кетрін Кларк, членом Палати представників Пітом Агіларом, почесною спікеркою Ненсі Пелосі, співголовою Комітету з питань асигнувань Розою Делауро, співголовою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом, співголовою Комітету з питань закордонних справ Грегорі Міксом та співголовою Комітету з питань розвідки Джимом Гаймсом.

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Володимир Зеленський подякував Президенту США, обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народові за незмінну підтримку України".

Пряма мова Зеленського: "Дуже радий бути тут, дякую за запрошення. Ми вдячні США за те, що із самого початку війни ви ухвалювали сильні рішення на підтримку нашої країни".

Деталі: В ОП повідомляють, що Зеленський наголосив на тому, що РФ продовжує ракетний терор проти об’єктів цивільної інфраструктури та енергетики України.

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Зокрема, удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві вкотре показав важливість посилення української ППО та розширення дозволу на використання американської зброї по військових об’єктах на території РФ.

Також президент зазначив, що важливо пришвидшити постачання винищувачів F-16, а також оборонної допомоги з уже проголосованих пакетів.

Теми: ЗеленськийСШАНАТО
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