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Зеленский встретился с членами Палаты представителей Конгресса США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 июля 2024, 02:04
Зеленский встретился с членами Палаты представителей Конгресса США
Зеленский встретился с членами Палаты представителей Конгресса США, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с членами Палаты представителей Конгресса США.

Источник: Офис президента

Дословно: "В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом, заместителем председателя фракции Демократической партии Кэтрин Кларк, членом Палаты представителей Питом Агиларом, почетным спикером Нэнси Пелоси, сопредседателем Комитета по вопросам ассигнований Розой Делауро, сопредседателем Комитета по вопросам вооруженных сил Адамом Смитом, сопредседателем Комитета по вопросам иностранных дел Грегори Миксом и сопредседателем Комитета по вопросам разведки Джимом Гаймсом.

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Владимир Зеленский поблагодарил Президента США, обе палаты и партии Конгресса, а также весь американский народ за неизменную поддержку Украины".

Прямая речь Зеленского: "Очень рад быть здесь, спасибо за приглашение. Мы благодарны США за то, что с самого начала войны вы принимали сильные решения в поддержку нашей страны".

Детали: В ОП сообщают, что Зеленский отметил, что РФ продолжает ракетный террор против объектов гражданской инфраструктуры и энергетики Украины.

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В частности, удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве в очередной раз показал важность усиления украинской ПВО и расширения разрешения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ.

Также президент отметил, что важно ускорить поставки истребителей F-16, а также оборонной помощи из уже проголосованных пакетов.

Темы: ЗеленскийСШАНАТО
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