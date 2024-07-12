Джапарова написала заяву про відставку з посади постпреда України у Відні і йде з МЗС
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення.
Джерело: Джапарова у Facebook
Деталі: Джапарова написала заяву на ім'я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і зазначила, що вирішила "не залишатися в системі МЗС".
Пряма мова: "Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності.
Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей".
Ще деталі: Джапарова у лютому 2024 року була призначена на посаду постпреда України при міжнародних організаціях у Відні, до цього працювала першим заступником міністра закордонних справ України.
Передісторія:
- У березні цього року колишня журналістка, і постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова стала мамою втретє. У неї народилася дочка.
- Як повідомили ТаблоID джерела УП, батьком дівчинки є 62-річний бізнесмен, один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов.
- У ніч на 24 червня Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.
- У вівторок правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня.
- За даними слідства, Боголюбов залишив країну за паспортом мешканця Волинської області, 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича.
Читайте також: Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни