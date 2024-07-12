Джапарова написала заяву про відставку з посади постпреда України у Відні і йде з МЗС

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення.

Джерело: Джапарова у Facebook

Деталі: Джапарова написала заяву на ім'я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і зазначила, що вирішила "не залишатися в системі МЗС".

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Пряма мова: "Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності.

Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей".

Facebook Джапарової

Ще деталі: Джапарова у лютому 2024 року була призначена на посаду постпреда України при міжнародних організаціях у Відні, до цього працювала першим заступником міністра закордонних справ України.

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