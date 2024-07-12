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Джапарова написала заявление об отставке с должности постпреда Украины в Вене и уходит из МИД

Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 02:30
Джапарова написала заявление об отставке с должности постпреда Украины в Вене и уходит из МИД
Эмине Джапарова с дочерью Нисой, фото с Facebook Джапаровой

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление на увольнение.

Источник: Джапарова в Facebook

Детали: Джапарова написала заявление на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и отметила, что решила "не оставаться в системе МИД".

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Прямая речь: "Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Последнюю я никогда не делала достоянием публичности.

События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей".

Facebook
Facebook Джапаровой

Джапарова в феврале 2024 года была назначена на должность постпреда Украины при международных организациях в Вене, до этого работала первым заместителем министра иностранных дел Украины.

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