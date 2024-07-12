Джапарова написала заявление об отставке с должности постпреда Украины в Вене и уходит из МИД
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление на увольнение.
Источник: Джапарова в Facebook
Детали: Джапарова написала заявление на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и отметила, что решила "не оставаться в системе МИД".
Прямая речь: "Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Последнюю я никогда не делала достоянием публичности.
События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей".
Джапарова в феврале 2024 года была назначена на должность постпреда Украины при международных организациях в Вене, до этого работала первым заместителем министра иностранных дел Украины.
Предыстория:
- В марте этого года бывшая журналистка, и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь.
- Как сообщили ТаблоID источники УП, отцом девочки является 62-летний бизнесмен, один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов.
- В ночь на 24 июня Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам.
- Во вторник правоохранители заочно сообщили о подозрении Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня.
- По данным следствия, Боголюбов покинул страну по паспорту жителя Волынской области, 67-летнего Сюмака Николая Куприяновича.
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