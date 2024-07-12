Орбан поговорив з Трампом про мир: Він вирішить цю проблему

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з екс-президентом Америки Дональдом Трампом, поговорив про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

Джерело: пост Орбана у мережі Х (Twitter), Трамп у мережі Truthsocial

Пряма мова Орбана: "Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!".

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Трамп у свою чергу подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше.

Пряма мова Трампа: "Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!"

Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну

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