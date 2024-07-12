Орбан поговорив з Трампом про мир: Він вирішить цю проблему
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з екс-президентом Америки Дональдом Трампом, поговорив про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".
Джерело: пост Орбана у мережі Х (Twitter), Трамп у мережі Truthsocial
Пряма мова Орбана: "Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!".
Трамп у свою чергу подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше.
Пряма мова Трампа: "Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!"
Деталі у статті: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну
Передісторія:
- Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Володимиром Путіним. Свою поїздку до Росії Орбан назвав "миротворчою". У соцмережі він опублікував фото з урядового терміналу "Внуково" на тлі великого напису "Москва". На це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
- Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити.
- 8 липня президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.
- Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.
- У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.