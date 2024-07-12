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Орбан поговорил с Трампом о мире: Он решит эту проблему

Ирина БалачукПятница, 12 июля 2024, 07:37
Орбан поговорил с Трампом о мире: Он решит эту проблему
Орбан и Трамп. Фото с Х

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился в США с экс-президентом Америки Дональдом Трампом, поговорил с ним о мире в Украине и заверил, что тот собирается решить "эту проблему".

Источник: пост Орбана в сети Х (Twitter), Трамп в сети Truthsocial

Прямая речь Орбана: "Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему!".

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Трамп в свою очередь поблагодарил Орбана и добавил, что мир должен быть как можно быстрее.

Прямая речь Трампа: "Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!"

Детали в статье: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине

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Темы: ОрбанТрампмир
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