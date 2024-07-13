ГУР: Додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає
Українська розвідка уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань Китаю та Білорусі на території РБ, але констатує, що додаткових загроз та провокацій наразі немає.
Джерело: представник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "За останніми даними, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Втім російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій.
Сили безпеки та оборони України безумовно уважно стежать за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її".
Що передувало: Центр національного спротиву заявив, що отримав інформацію, буцімто білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.
Передісторія:
- 6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею, заявив, що таким чином авторитарні режими зближуються, тому важливо, щоб і країни Альянсу зближувалися з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.