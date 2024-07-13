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ГУР: Додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає

Валентина РоманенкоСубота, 13 липня 2024, 15:20
ГУР: Додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає
Андрій Юсов. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Українська розвідка уважно відстежує ситуацію навколо спільних "антитерористичних" навчань Китаю  та Білорусі на території РБ, але констатує, що додаткових загроз та провокацій наразі немає.

Джерело: представник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За останніми даними, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Втім російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій.

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Сили безпеки та оборони України безумовно уважно стежать за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її".

Що передувало: Центр національного спротиву заявив, що отримав інформацію, буцімто білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи військові навчання Китаю і Білорусі поблизу кордону з Польщею, заявив, що таким чином авторитарні режими зближуються, тому важливо, щоб і країни Альянсу зближувалися з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Теми: Білорусьпропагандавійна
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