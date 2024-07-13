ГУР: Дополнительных угроз со стороны Беларуси на данный момент нет

Украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ, но констатирует, что дополнительных угроз и провокаций на данный момент нет.

Источник: представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По последним данным, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет. В частности, речь идет о действительно плановых учениях. Впрочем российская дезинформация традиционно может попытаться использовать любые поводы для усиления своих позиций.

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Силы безопасности и обороны Украины безусловно внимательно следят за ситуацией на этом направлении и контролируют ее".

Что предшествовало: Центр национального сопротивления заявил, что получил информацию, будто белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

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