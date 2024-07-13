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ГУР: Дополнительных угроз со стороны Беларуси на данный момент нет

Валентина РоманенкоСуббота, 13 июля 2024, 15:20
ГУР: Дополнительных угроз со стороны Беларуси на данный момент нет
Андрей Юсов. фото медиацентра "Украина-Укринформ"

Украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ, но констатирует, что дополнительных угроз и провокаций на данный момент нет.

Источник: представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По последним данным, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет. В частности, речь идет о действительно плановых учениях. Впрочем российская дезинформация традиционно может попытаться использовать любые поводы для усиления своих позиций.

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Силы безопасности и обороны Украины безусловно внимательно следят за ситуацией на этом направлении и контролируют ее".

Что предшествовало: Центр национального сопротивления заявил, что получил информацию, будто белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей, заявил, что таким образом авторитарные режимы сближаются, поэтому важно, чтобы и страны Альянса сближались с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Темы: Беларусьпропагандавойна
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