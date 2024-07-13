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Лукашенко заявив, що напругу на кордоні з Україною "ліквідовано"

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 19:56
Лукашенко заявив, що напругу на кордоні з Україною ліквідовано
Олександр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано, тому він наказує відвести білоруські війська.

Джерело: білоруське державне агентство BELTA, пише "Європейська правда"

Деталі: У суботу Лукашенко прибув на нараду у район неподалік від українського кордону.

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Він заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона "змушена була реагувати". 

Пряма мова: "Після нашої певної роботи українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону... Зараз у нас ускладнень ніяких немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде".

Більше деталей: Лукашенко доручив відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

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"Не повинно бути жодних зайвих заходів", – сказав він.

Лукашенко також заявив про плани обговорити з російським правителем Володимиром Путіним подальші кроки щодо України. Він поскаржився на небажання України сідати за стіл переговорів із країною-агресором і заявив, що "треба розмовляти".

Що передувало: Центр національного спротиву раніше повідомив, що отримав інформацію, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною з метою показати китайським колегам свої можливості.

20 червня Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях. А 12 липня до Білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю, сторони обговорювали співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.

Теми: ЛукашенкокордонБілорусь
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