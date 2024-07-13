Лукашенко заявил, что напряжение на границе с Украиной "ликвидировано"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что напряженность на границе с Украиной якобы ликвидирована, поэтому он приказывает отвести белорусские войска.

Источник: белорусское государственное агентство BELTA, пишет "Европейская правда"

Детали: В субботу Лукашенко прибыл на совещание в район неподалеку от украинской границы.

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Он заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована якобы после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона "вынуждена была реагировать".

Прямая речь: "После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы... Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет".

Больше деталей: Лукашенко поручил отвести войска на южных границах в места постоянной дислокации. "Не должно быть никаких лишних мер", – сказал он.

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Лукашенко также заявил о планах обсудить с российским правителем Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Он пожаловался на нежелание Украины садиться за стол переговоров со страной-агрессором и заявил, что "надо разговаривать".

Что предшествовало: Центр национального сопротивления ранее сообщил, что получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной с целью показать китайским коллегам свои возможности.

20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях. А 12 июля в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск.