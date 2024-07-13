Удар по Будах на Харківщині: постраждалих уже 25, з них двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по селищу Буди на Харківщині зросла до 25 людей, з них двоє дітей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Кількість травмованих зросла до 25 людей, серед них 14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик".

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Що передувало: У суботу вдень російські війська завдали двох ударів по селищу Буди в Харківському районі. Раніше було відомо, що внаслідок ударів 2 людей загинули і 23 постраждали.

Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.

Серед поранених - 5 залізничників.

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У прокуратурі уточнили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по селищу двома ракетами Іскандер-М.