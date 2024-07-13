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Удар по Будам на Харьковщине: пострадавших уже 25, из них двое детей

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 23:43
Удар по Будам на Харьковщине: пострадавших уже 25, из них двое детей
место удара, фото прокуратуры

Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по поселку Буды на Харьковщине возросло до 25 человек, из них двое детей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Количество травмированных возросло до 25 человек, среди них 14-летняя девочка и 9-летний мальчик".

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Что предшествовало: В субботу днем российские войска нанесли два удара по поселку Буды в Харьковском районе. Ранее было известно, что в результате ударов 2 человека погибли и 23 пострадали.

В результате атаки погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции Алексей Кощий.

Среди раненых - 5 железнодорожников.

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В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по поселку двумя ракетами Искандер-М.

Темы: Харьковская областьвойнадетиракетный удар
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