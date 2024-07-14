Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Росія та Іран продовжують демонструвати свою прихильність до поглиблення двосторонніх відносин і багатосторонньої співпраці.

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Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китайську Народну Республіку і Росію за підтримку Ірану в "складні часи".

Пезешкіан заявив, що Росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з Росією.

Він також додав, що Іран "прагне миру" між Росією і Україною і готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.

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У той же час посол Росії в Ірані Олексій Дєдов заявив, що Росія буде продовжувати той самий стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана, який Росія проводила за часів покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Дєдов заявив, що Росія готова розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану, хоча правитель Росії Володимир Путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між Росією та Україною.

Крім того, він додав, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.

Ключові висновки ISW за 13 липня: