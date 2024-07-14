Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

Эксперты Института изучения войны отмечают, что Иран и Россия продолжают демонстрировать желание углублять двусторонние отношения и многостороннее сотрудничество.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Россия и Иран продолжают демонстрировать свою приверженность к углублению двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.

Реклама:

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью в Tehran Times, в которой похвалил Китайскую Народную Республику и Россию за поддержку Ирана в "сложные времена".

Пезешкиан заявил, что Россия является "ценным стратегическим союзником и соседом" Ирана, и что его правительство будет оставаться приверженным расширению и приданию приоритетов двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией.

Он также добавил, что Иран "стремится к миру" между Россией и Украиной и готов поддерживать инициативы, направленные на достижение мира.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что Россия будет продолжать тот же стратегический курс с Ираном под руководством Пезешкиана, который Россия проводила во времена покойного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Дедов заявил, что Россия готова рассмотреть предложения мирного посредничества со стороны Ирана, хотя правитель России Владимир Путин недавно отверг возможность любых посреднических усилий третьей стороны между Россией и Украиной.

Кроме того, он добавил, что Россия и Иран подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в "обозримом будущем", но не предоставил конкретных сроков для этого соглашения.

Ключевые выводы ISW за 13 июля: