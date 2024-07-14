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Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
ФОТО: GETTY IMAGES

Эксперты Института изучения войны отмечают, что Иран и Россия продолжают демонстрировать желание углублять двусторонние отношения и многостороннее сотрудничество.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Россия и Иран продолжают демонстрировать свою приверженность к углублению двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.

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Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью в Tehran Times, в которой похвалил Китайскую Народную Республику и Россию за поддержку Ирана в "сложные времена".

Пезешкиан заявил, что Россия является "ценным стратегическим союзником и соседом" Ирана, и что его правительство будет оставаться приверженным расширению и приданию приоритетов двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией.

Он также добавил, что Иран "стремится к миру" между Россией и Украиной и готов поддерживать инициативы, направленные на достижение мира.

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В то же время посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что Россия будет продолжать тот же стратегический курс с Ираном под руководством Пезешкиана, который Россия проводила во времена покойного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Дедов заявил, что Россия готова рассмотреть предложения мирного посредничества со стороны Ирана, хотя правитель России Владимир Путин недавно отверг возможность любых посреднических усилий третьей стороны между Россией и Украиной.

Кроме того, он добавил, что Россия и Иран подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в "обозримом будущем", но не предоставил конкретных сроков для этого соглашения.

Ключевые выводы ISW за 13 июля:

  • СБУ сообщила об успешных ударах беспилотников по нефтебазе вблизи Цимлянска Ростовской области утром 13 июля.
  • Россия и Иран продолжают демонстрировать свою приверженность углублению двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.
  • Задержанный российский бизнесмен и российский военный чиновник, которые, по сообщениям, были связаны с задержанным бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, недавно умерли в один и тот же день.
  • Армянские пограничники в сотрудничестве с российскими властями задержали в Ереване российского гражданина, что, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля, направленных на утверждение политической власти над Арменией и вызовом суверенитету Армении на фоне ухудшения российско-армянских отношений.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Купянска и Сватово, а российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Торецка и Авдеевки и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские военные продолжают прилагать усилия для улучшения тренировочного потенциала.

Темы: ИранРосcияISW
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