ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ

ФБР заявляє, що буде провідним правоохоронним органом у розслідуванні замаху на колишнього президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У публікації зазначається, що під час розслідування ФБР співпрацюватиме із Секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами.

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Крім того, за словами генерального прокурора Мерріка Гарланда, що ATF (Федеральне агентство Міністерства юстиції США – ред.), прокуратура Західного округу Пенсильванії та відділ національної безпеки Міністерства юстиції також проводять розслідування.

Що передувало: Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".

Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.