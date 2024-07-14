ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ

ФБР заявляет, что будет ведущим правоохранительным органом в расследовании покушения на бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: The Associated Press

Детали: В публикации отмечается, что в ходе расследования ФБР будет сотрудничать с Секретной службой, местными и государственными правоохранительными органами.

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Кроме того, по словам генерального прокурора Меррика Гарланда, что ATF (Федеральное агентство Министерства юстиции США – ред.), прокуратура Западного округа Пенсильвании и отдел национальной безопасности Министерства юстиции также проводят расследование.

Что предшествовало: Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.

По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.

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Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.