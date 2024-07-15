ЄС може бойкотувати саміт міністрів закордонних справ в Угорщині − Politico

Міністри закордонних справ Євросоюзу можуть покарати Угорщину за її неузгоджену зовнішньополітичну діяльність і проігнорувати саміт глав МЗС в Угорщині, організувавши натомість власний у ті ж дати.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, Угорщина, яка на ротаційній основі головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Це розглядають, як чудову можливість для прем’єр-міністра країни Віктора Орбана спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, а для його міністра закордонних справ Петера Сійярто − опинитися в центрі уваги.

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Але після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані "мирні візити" до Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути "ролі реквізиту" в тому, що, на їхню думку, може стати черговим "пропагандистським шоу Орбана".

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

Пряма мова одного з дипломатів: "Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником (Боррелем − ред.), то міністри не зможуть поїхати до Будапешта".

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Інший співрозмовник видання додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".

Один дипломат пожартував, що, "на превеликий жаль", їхня країна не зможе взяти участь у заході Орбана, якщо Боррель організує зустріч.

Повідомляється, що цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. Планується, що у середу команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.

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