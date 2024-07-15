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ЄС може бойкотувати саміт міністрів закордонних справ в Угорщині − Politico

Ірина БалачукПонеділок, 15 липня 2024, 07:41
ЄС може бойкотувати саміт міністрів закордонних справ в Угорщині − Politico
Віктор Орбан. Фото з Facebook

Міністри закордонних справ Євросоюзу можуть покарати Угорщину за її неузгоджену зовнішньополітичну діяльність і проігнорувати саміт глав МЗС в Угорщині, організувавши натомість власний у ті ж дати.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, Угорщина, яка на ротаційній основі головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Це розглядають, як чудову можливість для прем’єр-міністра країни Віктора Орбана спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, а для його міністра закордонних справ Петера Сійярто − опинитися в центрі уваги.

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Але після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані "мирні візити" до Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути "ролі реквізиту" в тому, що, на їхню думку, може стати черговим "пропагандистським шоу Орбана".

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

Пряма мова одного з дипломатів: "Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником (Боррелем − ред.), то міністри не зможуть поїхати до Будапешта".

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Інший співрозмовник видання додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".

Один дипломат пожартував, що, "на превеликий жаль", їхня країна не зможе взяти участь у заході Орбана, якщо Боррель організує зустріч.

Повідомляється, що цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. Планується, що у середу команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.

Передісторія:

  • Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Володимиром Путіним. Свою поїздку до Росії Орбан назвав "миротворчою". У соцмережі він опублікував фото з урядового терміналу "Внуково" на тлі великого напису "Москва". На це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
  • Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити. 
  • 8 липня президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.
  • Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.
  • У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.

Теми: ЄСОрбан
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