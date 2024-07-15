ЄС може бойкотувати саміт міністрів закордонних справ в Угорщині − Politico
Міністри закордонних справ Євросоюзу можуть покарати Угорщину за її неузгоджену зовнішньополітичну діяльність і проігнорувати саміт глав МЗС в Угорщині, організувавши натомість власний у ті ж дати.
Джерело: Politico
Деталі: За даними видання, Угорщина, яка на ротаційній основі головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Це розглядають, як чудову можливість для прем’єр-міністра країни Віктора Орбана спробувати сформувати зовнішньополітичний порядок денний блоку, а для його міністра закордонних справ Петера Сійярто − опинитися в центрі уваги.
Але після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані "мирні візити" до Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути "ролі реквізиту" в тому, що, на їхню думку, може стати черговим "пропагандистським шоу Орбана".
За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.
Пряма мова одного з дипломатів: "Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником (Боррелем − ред.), то міністри не зможуть поїхати до Будапешта".
Інший співрозмовник видання додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".
Один дипломат пожартував, що, "на превеликий жаль", їхня країна не зможе взяти участь у заході Орбана, якщо Боррель організує зустріч.
Повідомляється, що цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. Планується, що у середу команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.
Передісторія:
- Віктор Орбан 2 липня здійснив перший візит до Києва після початку головування Угорщини в Раді ЄС, після чого вирушив до Москви, де провів зустрічі з Володимиром Путіним. Свою поїздку до Росії Орбан назвав "миротворчою". У соцмережі він опублікував фото з урядового терміналу "Внуково" на тлі великого напису "Москва". На це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
- Пізніше Орбан попрямував до Азербайджану, де виступив на неформальному саміті Організації тюркських держав, і до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, а також оголосив про інші візити.
- 8 липня президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.
- Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.
- У ЄС почали говорити про те, щоб покарати Угорщину та уряд Віктора Орбана за його міжнародну активність і фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні − зокрема кажуть про можливість дострокового закінчення головування Угорщини в Раді ЄС.