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ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico

Ирина БалачукПонедельник, 15 июля 2024, 07:41
ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico
Виктор Орбан. Фото из Facebook

Министры иностранных дел Евросоюза могут наказать Венгрию за ее несогласованную внешнеполитическую деятельность и проигнорировать саммит глав МИД в Венгрии, организовав вместо этого собственный в те же даты.

Источник: Politico

Детали: По данным издания, Венгрия, которая на ротационной основе председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит министров иностранных дел в Будапеште 28-29 августа. Это рассматривают, как прекрасную возможность для премьер-министра страны Виктора Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку дня блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто − оказаться в центре внимания.

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Но после того, как Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и совершил так называемые "мирные визиты" к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими лидерами стран ЕС, многие министры иностранных дел искали способ избежать "роли реквизита" в том, что, по их мнению, может стать очередным "пропагандистским шоу Орбана".

По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.

Прямая речь одного из дипломатов: "Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный верховным представителем (Боррелем − ред.), то министры не смогут поехать в Будапешт".

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Другой собеседник издания добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС".

Один дипломат пошутил, что, "к большому сожалению", их страна не сможет принять участие в мероприятии Орбана, если Боррель организует встречу.

Сообщается, что этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, в частности с Францией и Германией. Планируется, что в среду команда Борреля представит его 27 постоянным представителям ЕС.

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Темы: ЕСОрбан
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