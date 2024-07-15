ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico
Министры иностранных дел Евросоюза могут наказать Венгрию за ее несогласованную внешнеполитическую деятельность и проигнорировать саммит глав МИД в Венгрии, организовав вместо этого собственный в те же даты.
Источник: Politico
Детали: По данным издания, Венгрия, которая на ротационной основе председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит министров иностранных дел в Будапеште 28-29 августа. Это рассматривают, как прекрасную возможность для премьер-министра страны Виктора Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку дня блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто − оказаться в центре внимания.
Но после того, как Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и совершил так называемые "мирные визиты" к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими лидерами стран ЕС, многие министры иностранных дел искали способ избежать "роли реквизита" в том, что, по их мнению, может стать очередным "пропагандистским шоу Орбана".
По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.
Прямая речь одного из дипломатов: "Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный верховным представителем (Боррелем − ред.), то министры не смогут поехать в Будапешт".
Другой собеседник издания добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС".
Один дипломат пошутил, что, "к большому сожалению", их страна не сможет принять участие в мероприятии Орбана, если Боррель организует встречу.
Сообщается, что этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, в частности с Францией и Германией. Планируется, что в среду команда Борреля представит его 27 постоянным представителям ЕС.
Предыстория:
- 2 июля Виктор Орбан совершил первый визит в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, после чего отправился в Москву, где провел встречи с Владимиром Путиным. Свою поездку в Россию Орбан назвал "миротворческой". В соцсети он опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва". На это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.
- Позже Орбан направился в Азербайджан, где выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств, и в Китай, где встретился с Си Цзиньпином, а также объявил о других визитах.
- 8 июля президент Владимир Зеленский объяснил, почему глава правительства Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником между Украиной и Россией.
- Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.
- В ЕС начали говорить о том, чтобы наказать Венгрию и правительство Виктора Орбана за его международную активность и фейковое "посредничество" относительно прекращения войны в Украине − в частности говорят о возможности досрочного окончания председательства Венгрии в Совете ЕС.