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РосЗМІ: Медведчук написав лист Трампу, де вказав на "український слід" у замаху на політика

Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 15:57
РосЗМІ: Медведчук написав лист Трампу, де вказав на український слід у замаху на політика
фото 2021 рік: Getty Images

Кум Путіна й підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Віктор Медведчук написав листа Трампу, в якому розповів про нібито "український слід" у замаху на нього. 

Джерело: російське видання "ТАСС" з посиланням на текст листа

Деталі: У листі Медведчук пише, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що "має намір принести мир в Україну".

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"Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена", — пише колишній український нардеп.

За словами Медведчука, через це Трамп став "особистим ворогом українського неонациста Зеленського".

Також кум Путіна називає президента України "негідником, який не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти Трампу президентські вибори". 

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"Думаю, що у справі про замах на вас з'явиться український слід", — заявив Медведчук.

Нагадаємо: Раніше колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук в інтерв'ю ТАСС закликав до окупації Одеси та інших міст, якщо Україна не погодиться на капітуляцію, запропоновану Росією.

14 червня Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "мирні пропозиції" російського диктатора, які той озвучив 14 червня, "стандартним набором агресора".

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом "пропозиції"російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни на його умовах.

Теми: МедведчукТрамп
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